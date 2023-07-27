ФСБ требует от ПАО "Туполев" 799 миллионов

Федеральная служба безопасности России подала в суд на авиастроительную компанию "Туполев".

Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 26 июля, следует из карточки дела на сайте инстанции. В чем суть иска, там не говорится. "Ъ" пишет, что речь идет о сумме в 799 млн руб.

ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" под управлением ГК "Ростех").