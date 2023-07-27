В конгрессе США заявили о наличии у Пентагона образцов внеземных биоматериалов

На слушаниях в конгрессе США экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Граш заявил, что Пентагон обнаружил внеземной биоматериал в местах инцидентов с "неопознанными летающими объектами". Он добавил, что власти скрывают эту информацию и преследуют свидетелей.

Граш не ответил на вопрос о том, вступали ли власти США в контакт с внеземными формами жизни.

Бывший агент утверждает, что у военных и спецслужб есть разрушенные и частично целые корабли внеземных цивилизаций.