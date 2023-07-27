27 Июля 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Выдавшая oрдер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск

Судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

По какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается судья, не уточняется.

Напомним, 17 марта палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". Дело в отношении Путина и Львовой-Беловой связано с перемещением детей.

Россия не признает юрисдикцию МУС. Но страны, которые ее признают, теоретически должны выполнять решения суда, если на их территории находится разыскиваемый человек.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Теги: судья МУС, розыск, Томоко Аканэ


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