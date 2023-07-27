В Нигере ночью произошел переворот

В западноафриканской стране Нигер произошел переворот. Ночью военные сместили президента страны Мохамеда Базума, границы государства закрыты. Объявление о смене власти мятежники сделали в эфире национального телевидения.

Сейчас в Нигере введен комендантский час.

Сообщается, что Базум остается в президентской резиденции под охраной гвардии.

Попытка мятежа была предпринята накануне, когда президентские гвардейцы под командованием генерала Омара Чиани захватили Базума. Поводом стало намерение последнего уволить Чиани, который занимал текущий пост еще при предыдущем президенте. Но президентскую гвардию не поддержали военные.

После переговоров мятежников и военного руководства страны последнее решилось на захват власти.

В Нигере проживает более 25 млн человек. Страна не имеет выхода к морю, является одной из беднейших в мире.