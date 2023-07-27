27 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменскому штурмовому отряду в районе Кременной передали средства борьбы с беспилотниками 

Тюменскому штурмовому отряду в районе Кременной передали средства борьбы с беспилотниками, сообщили Накануне.RU

Дополнительное оборудование - подавители БПЛА, короба для пулемета, приборы для бесшумной стрельбы, рукоятки управления огнем — доставили на передовую. На линии фронта сейчас штурмовой отряд именного подразделения "Сибирь" под командованием "Деда".

О передаче оборудования для бойцов сообщил спецпредставитель Губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Сегодня добрались на самую передовую. В лесах под Кременной нашим бойцами батальона "Сибирь" передаем имущество, которое необходимо. От имени всех жителей Тюменской области пожелали парням удачи в бою", - заявил он.

Командир штурмового отряда "Дед" поблагодарил всех жителей Тюменской области, правительство региона за помощь, поддержку и регулярную поставку необходимого оборудования: противодроновые ружья, наушники, обмундирование и другие вещи, которые бойцам очень-очень нужны.

"Передаю привет городу Тобольску. Победа будет за нами, мужики!", - заявил он.

Штурмовик с позывным "Хас" также поблагодарил тюменцев за помощь.

"Всем спасибо большое. Привет Тюменской области, Тюмени, Тобольску, всем заречным", - обратился он.

Для сбора средств на покупку дополнительного оборудования для тюменских бойцов в регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".

Теги: штурмовой отряд, помощь, 100 миллионов для победы


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