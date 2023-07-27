Волонтеры депутата Вихарева за месяц провели ряд субботников в Екатеринбурге

Месяц назад в Екатеринбурге было сформировано волонтерское движение депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. За это время добровольцы уже успели провести несколько субботников, как с привлечением своего главы, так и с участием неравнодушных к экологии граждан. Знаковыми местами в начале пути волонтеров стали берег Шарташа и нижнесергинский храм.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Вихарева, волонтерский центр работает совместно со Свердловским отделением Российского экологического общества, главой которого также является депутат. В Нижних Сергах добровольцы помогли облагородить территорию Крестовоздвиженского храма, убрав строительный мусор и покосив траву. В качестве бонуса волонтеры посетили реконструирующийся храм и забрались на колокольню, чтобы попробовать себя в роли звонаря.

Крестовоздвиженский храм был выбран не просто так - Алексей Вихарев не первый раз ему помогает, а в прошлом месяце даже удостоился чести запустить в работу газ для обогрева здания.

Минувшее воскресенье тоже не прошло без работы. Волонтерский центр и Свердловское отделение РЭО приняли участие в мероприятии "Тяни, Сундук" - акции, прошедшей в 22 городах страны и приуроченной к премьере одноименного сериала на платформе PREMIER. Согласно сюжету, главный герой Денис Сундуков спасает родную деревню Антоновку от экологической катастрофы. Для этого блогер разбирается с несанкционированными свалками и теми, кто мусорит у водоема.

Экомероприятие было организовано активистами Волонтерского центра совместно с председателем комитета по экологии администрации Екатеринбурга Игорем Русиновым и командой волонтеров "Делай". Их совместными усилиями был очищен берег озера Шарташ в районе мыса Рундук. Основную часть мусора составили битое стекло, бутылки, пластик и другой крупный мусор: все собранное было вывезено в место утилизации.

"В субботниках поучаствовало много молодежи, заинтересованной в сохранении и улучшении экологии нашего города, что не может не радовать. Волонтеры-экологи моего центра — это дружная команда энтузиастов, делающих одно большое дело. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы поддержать ребят во всех их позитивных начинаниях, будущее точно за ними!" – рассказал председатель Волонтерского центра и Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

Ранее волонтеры организовали серию субботников на Эльмаше, в районе царского моста на ул. Декабристов, в уникальном дворе с прудом на пересечении улиц Латвийской и Хвойной. Активисты охотно откликаются на просьбы горожан посодействовать в организации мероприятий не только на территории Екатеринбурга, но и всей области.