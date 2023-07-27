27 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Володин: любое оружие, которое поставят Украине, не изменит исход СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить президенту Украины Владимиру Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет.

"Единственное, на что это точно повлияет, - многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя", - написал Володин в своем telegram-канале.

Володин напомнил, что во время Великой Отечественной войны Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс с целью пропаганды ввели понятие "вундерваффе" ("чудо-оружие"), убеждая с его помощью свою армию и, главное, самих себя, что новые виды вооружения помогут им победить. Результат всем известен: фашистам это не помогло. По мнению Володина, похожая ситуация происходит сегодня, когда киевский режим во главе с Зеленским выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы, что напрасно.

Теги: Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, оружие


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