27 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Минобороны РФ

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от президента России Владимира Путина. Также после переговоров стороны обменялись подарками.

Радио "Голос Кореи" передает, что Ким Чен Ын и Шойгу также посетили проходящую в Пхеньяне "Выставку вооружений - 2023". Они вместе осмотрели современные вооружения, Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). На снимках, опубликованных ЦТАК, видны как минимум два беспилотных летательных аппарата, которые ранее нигде не представляли, пишет ТАСС. По внешнему виду они схожи с американским аппаратом MQ-9 Reaper и разведывательным беспилотником Global Hawk.

Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР 25 июля. Как сообщалось, делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Отмечалось, что визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.

Теги: ким чен ын, шойгу, кндр, беспилотники


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