В Новоуральске создали интерактивную карту ремонта дорог

В ЗАТО Новоуральск создали интерактивную Google-карту ремонта дорог. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, зеленым цветом на карте выделены места, где работы уже завершены, красным – те, что еще в процессе выполнения, а синим – работы, запланированные на ближайшее время.

"Выполненный ямочный ремонт на карте не отображается. Объекты ямочного ремонта добавятся по итогам мониторинга до окончания строительного сезона, то есть в октябре. Но специалисты надеются завершить ремонт раньше, если позволит погода", - добавил Тюменцев.

Посмотреть карту ремонта дорог в Новоуральске можно по этой ссылке.