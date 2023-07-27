В Челябинской области мальчик умер в детском лагере

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности после смерти ребенка в летнем лагере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело 11-летнего мальчика обнаружили 26 июля в помещении корпуса лагеря в Саткинском районе. Рядом с ребенком был баллончик с газосодержащей смесью.

Следователи в ходе расследования дела дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря.