27 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Зюганов высказался об избиении активиста компартии в Москве

Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов в своем telegram-канале высказался об избиении активиста компартии в Москве. По мнению политика, электоральная борьба переходит все человеческие границы.

По данным Зюганова, в 18.55 активисты КПРФ раздавали материалы у выхода №2 из станции метро "Проспект мира". К парням вышла уборщица метрополитена и в грубой форме попросила уйти, мотивируя это тем, что они "раздают мусор". В ответ они сообщили, что проводить агитацию законно, и сказали, что могут отойти дальше от входа. За разговором наблюдал мужчина, который вскоре перешел к активным действиям, пишет Зюганов, далее приводя фрагмент рассказа пострадавшего коммуниста Ивана.

"(Мужчина – прим.) Представился "сотрудником ФСБ", требовал, чтобы мы заткнулись, и сказал, если я хочу проблем, он мне сейчас сломает лицо. Я попытался защититься, он меня повалил и ногами отпинал, выхватил у моего товарища телефон и требовал удалить видео. Когда я попытался отнять телефон, прокусил мне палец и разбил телефон. После чего скрылся. Все происходящее записано на видео. Вызвали полицию, заявление написано", - сказал Иван.

Зюганов считает, что любые комментарии здесь излишни.

"Благодарю парней за стойкость и за то, что сохраняли вежливость и спокойствие, как и положено настоящим коммунистам. Своих в обиду не даем, и на любую подобную провокацию ответ будет жестким", - написал Зюганов.

Теги: Леонид Зюганов, КПРФ, коммунист, избиение


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