27 Июля 2023
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Фото:instagram.com/buddyboowaggytails

В России заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги

В России заводчиков собак и кошек могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги.

В закон "Об ответственном обращении с животными" предлагается внести деятельность по коммерческому разведению питомцев. Такие поправки подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Как сообщили депутаты, инициативу поддержало Минприроды.

Как сообщил автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта "Единой России" "Защита животного мира" Владимир Бурматов, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки. По его словам, эти заводчики не состоят, как правило, ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение.

Эксперты считают, что правовое регулирование рынка животных необходимо, однако на практике реализовать это непросто, особенно в части уплаты налогов. Как заявил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев, в Минприроды давно обсуждался и готовился законопроект о легализации заводческой деятельности, которую сделать просто необходимо, сообщают "Известия".

Теги: собаки, кошки, животные, налоги


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