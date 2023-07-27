Российские банки приступили к повышению ставки по ипотеке

После решения Центробанка России поднять ключевую ставку с 7,5 до 8,5% кредитные учреждения начали повышать ипотечные ставки.

С 26 июля условия ухудшили сразу три банка. Так, "Газпромбанк" поднял ставку на новостройки и готовое жилье как минимум на 0,5 п.п. — до 12,3% для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах.

"Росбанк" поднял ставки на ипотеку на 0,5 п.п. Актуальная ставка на новостройку вне программ от 12,15%, на вторичное жилье базовая ставка такая же, 12,15%.

"Уралсиб" повысил ставки по рыночным жилищным программам на 0,2–0,3 п.п. По кредитам на сумму до 6 млн руб. процент поднялся с 12,29 до 12,59% годовых, по ссудам от 6 млн руб. — с 11,79 до 11,99%.

В банке "Открытие" также собираются повысить ставки по кредитам на покупку жилья. Пересмотр условий затронет "классические ипотечные продукты", но не льготные программы.

"Сбербанк" и ВТБ пока условия по ипотеке не меняли.

По данным Frank RG, за январь—июнь российские банки одобрили россиянам ипотеку на 3,07 трлн руб., что в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК.

Напомним, граждане стали массово подавать заявки на оформление ипотечного кредитования. Это случилось после новостей о росте ключевой ставки ЦБ РФ.