Мобильная связь может появиться в малонаселенных пунктах России

Сотовая связь может появиться в отдаленных населенных пунктах России с численностью менее 100 человек в каждом, где ранее установка вышек не была предусмотрена на законодательном уровне.

Предложено строить одну базовую станцию на несколько населенных пунктов. За счет этого минимум в четыре раза сократятся расходы операторов мобильной связи на закупку оборудования и строительство сотовых вышек, а снижение издержек позволит не поднимать тарифы для клиентов. Такие предложения прозвучали в рамках совета по цифровому развитию при Совете Федерации, сенаторы уже обсудили с властями регионов такие инициативы.

В ближайшее время они уйдут в правительство РФ. Как говорят эксперты распространение радиосигнала зависит от рельефа местности, и если одно поселение расположено в низине, а несколько близлежащих на возвышенностях, то покрытие одной станцией на практике может оказаться нерешаемой задачей, сообщают "Известия".

Ранее для сотовых операторов России попросили ввести льготный тариф на электроэнергию. Такую меру прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.