27 Июля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Минцифры не устраивает законопроект о компенсациях за утечки данных

Обсуждаемый на протяжении последнего года проект закона об оборотных штрафах для компаний России за утечки персональных данных пользователей вызвал споры среди его разработчиков.

Минцифры и комитет по информационной политике Госдумы РФ продолжают обсуждение как минимум двух механизмов действия документа – с выплатами пострадавшим и без каких-либо компенсаций. В связи с этим законопроект, который планировалось внести на рассмотрение депутатов еще весной, удастся согласовать не ранее осенней сессии.

Последние несколько недель доработкой занималась рабочая группа, в которую входили представители Минцифры, Госдумы и Совета Федерации. Окончательного и утвержденного всеми участниками варианта законопроекта на данный момент нет. Обсуждаемый депутатами и сенаторами вариант законопроекта категорически не устраивает министерство, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в Совете Федерации разрабатывают новую версию проекта закона, устанавливающую ответственность за намеренное распространение персональных данных россиян.

Теги: Минцифры, утечка данных, персональные данные


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