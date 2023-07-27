27 Июля 2023
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Экономика В России Крым
Фото: Накануне.RU

Более 40 тысяч сотрудников туротрасли Крыма получит стимулирующие выплаты

41 тыс. сотрудников туристической отрасли Крыма получат от властей государства стимулирующую выплату в 65 тыс. руб.

Как заявили в Минэкономразвития, это в 1,5 раза больше людей, чем в прошлом году. При этом в перечень организаций, которые могут претендовать на поддержку, вошли оздоровительные лагеря и сетевые гостиницы.

В Ассоциации туроператоров России говорят, что нынешний туристический сезон обещает быть для полуострова тяжелым, так как поток туристов сократится как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Согласно позитивному сценарию, по итогам 2023 года Крым посетят 5 млн человек.

Как напомнили эксперты, в прошлом году на полуостров приехали 6,5 млн туристов.

Туристы по-прежнему выбирают в Крыму в основном отдых на Южном берегу, где климат теплее, сказали в «Алеане». Это такие курорты, как Ялта, Алушта, Алупка, Гурзуф, а также популярны Евпатория, Феодосия, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Кабмин России выделит 2,7 млрд руб. на поддержку туротрасли Крыма. Средства пойдут, в том числе на выплату по четыре МРОТ сотрудникам 3,5 тыс. организаций.

Теги: Крым, туризм


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