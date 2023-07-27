27 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Getty Images / Daniel Day

В ЕС допустили новые санкции против РФ до конца года

В Европейском союзе допускают принятие нового пакета санкций против России до конца текущего года.

Как сообщила внешнеполитическая служба ЕС, уже ведется работа по подготовке 12-го списка ограничительных мер. Евродепутаты при этом отмечают, что пока никакой конкретики нет, и многое будет зависеть в том числе от итогов контрнаступления Украины, которое в настоящее время не дает ожидаемых результатов.

Как отмечает Европарламент, ужесточение давления на Москву неизбежно — не считая поставок оружия Киеву, это единственный способ продемонстрировать поддержку Украины. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию. По его словам, "незаконные удары по зернохранилищам и портовой инфраструктуре" Украины Брюсселем воспринимаются в качестве эскалации, сообщают "Известия".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил российские власти в якобы намеренных атаках на зернохранилища и использовании продуктов питания "в качестве оружия". Москва заявила, что цель ударов российских ВС не украинское зерно, а места размещения и пополнения ВСУ западным оружием.

Теги: Евросоюз, санкции,


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