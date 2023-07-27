27 Июля 2023
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

В "Иркут" не подтвердили перенос сроков передачи самолетов Superjet

Корпорация "Иркут" опровергла информацию о переносе сроков передачи лайнеров Superjet с отечественными двигателем ПД-8 авиаперевозчикам на III квартал 2024 года.

Ранее РБК со ссылкой на презентацию заместителя генерального директора "Иркут" Юрия Корицкого сообщил об изменении сроков. Однако в корпорации заявили, что обозначенные в презентации сроки являются некорректными, это является технической ошибкой.

"Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время", – сообщил генеральный директор "Иркута" Андрей Богинский, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, самолет SSJ New в ближайшее время поднимется в воздух, до конца года лайнер с импортозамещенной компонентной базой и двигателями ПД-8 получит сертификат типа.

Теги: Superjet, авиация, самолеты


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