27 Июля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Власти утвердили форму повестки для мобилизации

Кабмин России утвердил форму повестки по мобилизации.

Ранее использовалась типовая форма повестки по призыву. В повестке упоминается указ главы государства об объявлении мобилизации, однако его номер не указан, как и пробел для его упоминания.

Слово "частичная" в повестке не упоминается, пробела для ее упоминания перед словом "мобилизация" также нет. На оборотной стороне повестки имеется рекомендация, что взять с собой мобилизованному. Речь идет о туалетных принадлежностях и продуктах питания на одни сутки

Повестки, направленные в письменной форме, дублируются в электронной. "Информация о них включается в общедоступный реестр направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток",— следует из изменений, сообщает "Коммерсант".

Ранее Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях поправки, запрещающие россиянам покидать страну с момента получения повестки из военкомата. В том числе – если повестка была направлена по месту работы или учебы.

Теги: повестка, мобилизация, армия, спецоперация, военкоматы


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Ранее 25.07.2023 15:34 Мск Госдума запретила россиянам выезжать из страны с момента получения повестки

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