В Qiwi не уверены, что смогут восстановить вывод средств

Группа Qiwi заявила об отсутствии уверенности в том, что ей удастся отменить ограничения для работы "Киви банка" со стороны ЦБ РФ.

При этом взаимодействие с регулятором по этому вопросу оценивается как позитивное. Результатом этих событий может стать то, что деятельность группы в прошлом и в будущем также может подпасть под более пристальное внимание со стороны Центробанка РФ.

Указанное заявление не является индикатором негативного развития текущей ситуации вокруг Qiwi, отметили в группе, сообщает ТАСС.

С 26 июля "Киви банк" группы Qiwi, из-за предписания ЦБ РФ частично ограничил вывод денег физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.