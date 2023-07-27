27 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдеп: экономика РФ сократится на 20% из-за санкций

Власти Соединенных Штатов не видят предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения специальной военной операции.

"В начале <...> [СВО] это была одна из 10 крупнейших экономик мира, - сообщил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам американского Сената.

Он отметил, что в Вашингтоне не видят предпосылок к краху российской экономики. При этом, по его словам, она сократится на 20% к 2030 году из-за введенных против страны санкционных мер, сообщает ТАСС.

Ранее Международный валютный фонд повысил прогноз по росту российской экономики с 0,9% до 1,7%.

Теги: США, экономика РФ, санкции


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