Лидирующие позиции Ленобласти в жилищном строительстве - мотивация для крупных застройщиков

Сфера строительства для российской экономики, находящейся под прессингом всевозможных западных санкций и ограничений, в какой-то степени стала спасительным якорем в море экономических штормов. Если в досанкционный период строительный бизнес власть и общество рассматривали в первую очередь как кейс удовлетворения потребностей населения в новых комфортных жилых метрах и показатель динамики развития территорий, то сейчас стройкомплекс еще и локомотив для банковского сегмента, для металлургии, транспорта и многих других сфер экономики.

А потому мониторинг состояния, оценка темпов жилищного строительства в регионах Российской Федерации - один из самых весомых показателей успешности развития территорий.

Ленинградская область стабильно в ТОПе передовиков по вводу жилья в России

Согласно рейтингу регионов России, составленному РИА Новости на основании расчетов агентства РИА Рейтинг за 2022 год, Ленинградская область стала лидером по вводу жилья. Напомним, эксперты ведут сравнение по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2022 году, в пересчете на одного жителя.

Ленинградцы, отметим, несколько лет подряд занимают лидерские позиции. Ежегодный ввод жилья в последние семь лет в регионе стабильно превышает 2 млн кв.м, а в 2021 году достиг 3,3 млн кв. м (+ 27% к 2020 году).

Но кроме уже достигнутых показателей, безусловно, важны тенденции. И здесь не все так радужно. Эксперты отрасли отмечают, что в стране уже наметились негативные тенденции, которые, очевидно, замедлят динамику строительства.

На этом фоне крайне оптимистично звучит информация, что в Ленинградской области за первое полугодие 2023 уже введено в эксплуатацию 2,11 миллиона квадратных метров жилья, а это значит, что темпы и объемы строительства не уступают прошлогодним показателям.

Ленинградцы голосуют рублем за жилые метры на загородных территориях

Особенностью и отличительной чертой стройкомплекса Ленинградской области является то, что значительная часть новых жилых метров возводится на загородных территориях. В первом полугодии 2023 года 1,37 миллиона квадратных метров построены в частном секторе региона. И это закономерно, так как в регионе действуют три государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» по ставке не более 8 % годовых, «Сельская ипотека» — не более 3 % годовых на строительство частного дома и «Семейная ипотека».

Банкиры отмечают - в 2023 году спрос на ИЖС бьет се рекорды: за полгода в Ленинградской области таких кредитов взяли в 10 раз больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Динамичное развитие строительного комплекса Ленинградской области, и что важно - стабильно динамичное, обеспечивается, безусловно, не только выгодными ипотечными программами, мотивирующими жителей на новые квадратные метры, но прежде всего постоянным рабочим диалогом властей региона со строительным бизнесом.

Ленинградский стройкомплекс и власти региона - рабочий диалог на постоянной основе

«Несмотря на крайне сложный 2022 год, Ленинградская область двукратно перевыполнила показатели национального проекта «Жилье и городская среда»: введено 2 метра площади на одного жителя (президент России ставил задачу ежегодно вводить 1 метр на человека), построено 26 социальных объектов, 10 домов по программе расселения аварийного жилья», — отмечал на ХIV Съезде строителей Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко.

На этой представительной площадке провели диалог по вопросам комплексного развития территорий, гармонизации архитектуры, поэтапного ввода в эксплуатацию инфарструктурных объектов и сокращения административной нагрузки на отрасль.

Уже с весны 2023 года застройщики Ленинградской области согласовывают архитектурный облик жилых проектов с региональными властями. Регион планомерно ликвидирует избыточное административное регулирование, чтобы максимально сократить сроки реализации новых проектов. В числе приоритетных задач стройкомплекса региона — синхронизация строительства социальной инфраструктуры и жилья. Новое развитие получила региональная программа «Соцобъекты в обмен на налоги», благодаря которой за последние 4 года застройщиками введено в эксплуатацию 74 детсада и 17 школ. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что уже с января 2024 года область начнет выкупать сады и школы у застройщиков по реальным ценам за 33-49% от стоимости строительства. Механизм оценки стоимости возведенного объекта разрабатывается.

Не удивительно, что крупный стройбизнес весьма заинтересован в работе и готов реализовывать на ленинградской земле крупные проекты. Самый свежий пример - на площадке ПМЭФ-2023 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал с ГК «Самолет» о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и развитии социальной инфраструктуры объемом инвестиций на сумму в 323 млрд рублей.