27 Июля 2023
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Фото: sport-kamensk.ru/ Алексей Кузьмин

Исполнительный директор РФБ считает «Зенит» фаворитом Единой лиги ВТБ

Фаворитом сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ является петербургский баскетбольный клуб «Зенит». Такого мнения придерживается исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок.

Первый этап розыгрыша регулярного чемпионата стартует 30 сентября встречей финалистов прошлого сезона. УНИКС и «Локомотив-Кубань» сразятся между собой в Казани. «Зенит» в рамках первого тура 2 октября сыграет с «Уралмашем». На сайтах всех легальных букмекерских контор России можно будет заключить пари на результаты этой и других встреч Единой лиги ВТБ.

По словам Владимира Дячка, «Зенит» своей грамотной работой на трансферном рынке в межсезонье сумел доказать, что нацелен получить чемпионский титул.

владимир дячок, баскетбол(2023)|Фото: ntagil-info.ru/ Владимир Маркевич

«По именам, мне кажется, что “Зенит” является фаворитом. Увидим, как покажет игра», — рассказал исполнительный директор РФБ, общаясь с корреспондентом «Матч ТВ».

Казанский баскетбольный клуб УНИКС завоевал звание чемпиона Единой лиги ВТБ сезона-2022/23, взяв верх над БК «Локомотив-Кубань» в решающей серии игр. Столичный ЦСКА оказался сильнее «Зенита» в поединках за третье место и благодаря этому завоевал бронзовые награды престижного первенства.

Теги: фаворит, баскетбольный клуб зенит, владимир дячок, клуб уникс


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