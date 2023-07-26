27 Июля 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирские компании, занятые в сфере пищевой промышленности, представили свою продукцию на рынке стран Юго-Восточной Азии

В рамках реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» Центр поддержки экспорта Владимирской области помогает компаниям с размещением на крупнейших маркетплейсах мира. Эта услуга, отмечают в Центре, пользуется всё большей популярностью.

Так, в этом году четыре владимирские компании, занятые в сфере пищевой промышленности (производители меда, конфет, протеиновых батончиков и диетической продукции), разместили информацию о своей продукции на ведущей платформе электронной коммерции в Юго-Восточной Азии Lazada Group. Она обеспечивает присутствие производителя сразу в шести странах – Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре и Таиланде, связывая обширный и разнообразный регион с помощью технологий, логистических сервисов и платежных возможностей, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

В новых условиях российские производители стали активно искать новые рынки сбыта за рубежом, в том числе в Юго-Восточной Азии – это новое перспективное направление. Занять свою нишу на быстрорастущем азиатском рынке российским экспортёрам помогают Российский экспортный центр и региональные Центры поддержки экспорта.

Экспорт, Импорт(2018)|Фото: ВладТайм

«Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» стать и быть экспортёром – просто. Мы предлагаем широкий спектр возможностей и новичкам, и тем, кто уже имеет богатый опыт работы на внешних рынках и желает развиваться. Кроме размещения на маркетплейсах, мы оказываем экспортёрам услуги по поиску и подбору иностранного покупателя, по сопровождению экспортных сделок и участию в международных выставках, по организации международных бизнес-миссий, по транспортировке продукции, сертификации и стандартизации, проводим маркетинговые исследования, консультации по вопросам экспорта и обучение по тематике внешнеэкономической деятельности», – отметил директор Центра поддержки экспорта Владимирской области Дмитрий Меньшов.

Ознакомиться со всеми доступными мерами поддержки и услугами по линии нацпроекта можно на цифровой платформе «Мой экспорт».

Теги: рынки юго-восточной азии, владимирские производители , международная кооперация, экспорт


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