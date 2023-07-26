27 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин: У Астраханской области есть все шансы стать одним из крупных центров туризма в России

Сегодня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по развитию индустрии туризма и гостеприимства в стране.

"У Астраханской области есть все шансы стать одним из крупных центров туризма в России. Да, наш регион всё ещё известен как рыбацкая мекка, но мы давно выросли из этого определения. Мы можем рассказать о себе гораздо больше и интереснее", - считает губернатор региона Игорь бабушкин.

астрахань(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Важно отметить, что по итогам 2022 года Астраханская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока, который за последнее время стал больше на 30%. Рост продолжается и в этом году.

природа, астраханский завподеник,флора, тюльпаны, каспий, весна(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Губернатор напомнил, что регион подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о совместном развитии туристической инфраструктуры, что позволит сделать отдых в Астраханской области более доступным и качественным, профинансировать строительство гостиниц.

астраханская область, астрахань(2023)|Фото: t.me/babushkin30

В частности, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволил провести в этом году конкурс на благоустройство пляжей. По его итогам выбрали двух победителей, которые в этом году приступят к обустройству городского и Асадуллаевского пляжей и продолжат свою работу в течение трех лет. На это областной бюджет выделяет 15 млн рублей.

фонтан, астрахань(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Отдельный вопрос – развитие круизного туризма. Мы готовы предложить уникальный продукт – совмещенный морской круиз по Каспийскому морю с возможностью посещения нескольких стран и речной – по Волге. Этот маршрут вызовет интерес не только у россиян, но и у гостей из-за рубежа. А это, в свою очередь, позитивно отразится на развитии транспортной отрасли, индустрии сервиса, событийного и культурно-исторического туризма", - считает Игорь Бабушкин.

природа, астраханский заповедник, закат солнца(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В рамках рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин сказал, что общая задача и государства, и отечественного бизнеса – обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры, стремиться к самым высоким стандартам комфорта, доступности, безопасности, исходить из запросов и потребностей людей с самым разным достатком: и молодёжи, и других разных возрастов и поколений, и, конечно же, семей с детьми. И Астраханская область может предложить разные варианты качественного отдыха всем гостям, отмечает в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, круизный туризм, рыбацкая мекка, индустрия гостеприимства, морские круизы, туристические услуги


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