Хинштейн заявил о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Росгвардии

В Росгвардии вскрыта масштабная коррупционная схема, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его данным, установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы". В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество").

"Сегодня следователями ГВСУ при силовой поддержке Росгвардии проведена серия обысков у подозреваемых", - сообщили Хинштейн в своем телеграм-канале.

Задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный и начальник отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты.

Коррупционная схема была раскрыта собственной безопасностью Росгвардии и ФСБ. По словам депутата, проверка проводилась по решению директора Росгвардии Виктора Золотова.