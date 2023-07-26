Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, смягчили наказание

Владимиру Васильеву, устроившему смертельное ДТП на улице Малышева у ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, смягчили наказание. Решение вынес Верхотурский городской суд еще в мае.

"Удовлетворить ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п. 2 ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ, п. 5 ст. 397 УПК РФ)", — говорится в карточке дела.

В феврале в Ленинском районном суде рассмотрели гражданское дело о компенсации морального вреда со стороны Васильева. Сообщалось, что по решению суда осужденный выплатит родственникам погибших более полутора миллиона рублей компенсации морального вреда.

Напомним, в августе 2019 года Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил аварию с пятью автомобилями в центре уральской столицы. Машины, в которые он влетел, стояли на светофоре в ожидании зеленого света.

В результате погибли два человека. Судебный процесс стартовал в марте 2020 года. Сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Знакомый обвиняемого - владелец KIA Фомин заявил об угоне. В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Васильева виновным и осудил на 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Виновник ДТП также должен выплатить 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших.

В январе прошлого года Васильеву снизили срок наказания с 9 лет и 3 месяцев до 8 лет и 11 месяцев, сняв обвинения в угоне автомобиля.