36 деревень в Вологодской области закрыты на карантин из-за вспышки птичьего гриппа

В Череповецком районе Вологодской области 36 деревень закрыты на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации района Антон Акулинин.

На выезде из района действует три контрольно-пропускных пункта. Ведется досмотр и дезинфекция транспорта.

Ранее власти области ввели карантин в радиусе 10 километров от Малечкинской птицефабрики в Череповецком районе из-за вспышки птичьего гриппа. Замгубернатора региона Михаил Глазков сообщил, что падеж птицы составил более 25 тысяч голов.

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, уровень заболеваемости птичьим гриппом значительно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц. В ведомстве отметили, что в 2015 году случаев заболевания в России не фиксировалось, но с начала 2023 года выявлено 45 вспышек.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах на юге и юго-западе столицы из-за птичьего гриппа. Очагом распространения стал Борисовский пруд. Случаи заражения диких птиц выявлены в районе Орехово-Борисово.

В ноябре прошлого года в Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике "Островная".