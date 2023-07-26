Кагарлицкого* отправили в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма

Сыктывкарский городской суд отправил обвиняемого в оправдании терроризма социолога Бориса Кагарлицкого* в СИЗО до 24 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, будучи главным редактором интернет-площадки, обвиняемый опубликовал в открытом доступе ролик, направленный на публичное оправдание терроризма.

Ранее сообщалось, что Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, его дело расследует управление ФСБ по Республике Коми. Политолог не признает вину.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ