В Нигере мятежники из президентской гвардии захватили и удерживают главу государства

В Нигере мятежники из числа президентской гвардии захватили президента страны Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее.

Охрана главы государства попыталась заручиться поддержкой армии и нацгвардии, но силовики мятеж не поддержали и готовы атаковать тех бойцов президентской гвардии, которые "поддались эмоциям".

Вероятной причиной мятежа стали намерения президента уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Сообщается, что президент Мохамед Базум и его семья не пострадали.