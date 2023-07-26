Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием команды Свердловской области по велоспорту

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП со спортсменами из Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 22 июля на автодороге Кыштым – Большие Егусты. Водитель автомобиля УРАЛ с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем УАЗ. После столкновения автомобили выехали на правую обочину и наехали на стоящий автомобиль Toyota, который от удара продвинулся вперед и совершил наезд на пешеходов, которые стояли перед автомобилем.

В результате аварии пострадали шесть человек, находившиеся на обочине дороги. Это члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Их сразу направили в больницу Кыштыма. В прокуратуре уточнили, что 16-летнему подростку был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).