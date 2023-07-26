В Кремле пообещали ответ на высылку российских дипломатов из Молдавии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сокращение российской дипмиссии Молдавией не остаются без взаимности.

"Кишинев сознательно, сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи", - цитирует "Ъ" Пескова.

Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей, считает Песков.

"Это плохо, но, разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее министерство иностранных дел Молдавии решило сократить количество российских дипломатов. Посольство РФ в Кишиневе получило соответствующее уведомление. По словам главы МИД, вице-премьера республики Ника Попеску, Молдавия много лет была целью "враждебной политики", которая проводилась якобы в том числе через посольство России. В Молдавии сейчас аккредитованы более 30 российских дипломатов.