26 Июля 2023
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Постановка на реке Туре трех судов стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени

В 2023 году уровень воды в реке Туре, которая является источником воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора "Тюмень Водоканала", находится ниже обычных значений.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, специалисты разработали и внедрили оперативные технические решения, обеспечивающие бесперебойную работу водозаборных сооружений: выстроенные судна создали подпор и стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1. Компания "Тюмень Водоканал" закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины. Специалисты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка. В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера.

Все мероприятия показали эффективность.

Напомним, с 24 июля 2023 года запрещено движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км реки Туры (кроме судов, контролирующих состояние плавучих средств, создающих искусственный подпор). Соответствующее распоряжение подписали в администрации "Обь-Иртышводпуть".

Правительство Тюменской области совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре.

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