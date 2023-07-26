26 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

На Южном Урале участников преступного сообщества будут судить за хищение 30 млн рублей у страховых компаний

В Челябинской области осудят участников преступного сообщества по обвинению в хищении у страховых компаний порядка 30 миллионов рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по версии следствия, уроженец Саткинского района совместно с сообщниками разработал схему обмана страховых компаний. Они инсценировали ДТП и несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. После этого документы с недостоверной информацией предоставлялись для получения страховых выплат. Пострадавшими были друзья и близкие участников криминальной организации.

Обвинение предъявлено 21 человеку. Организатору также предъявлено обвинение в легализации не менее 3 млн рублей, полученных в результате совершения преступлений. Потерпевшими признаны 11 организаций.

Имущество обвиняемых на сумму 25 млн рублей арестовано.

Теги: преступное сообщество, мошенничество, страховые компании,


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