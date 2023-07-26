В Екатеринбурге мошенники оформляют кредиты под видом доставки еды

В Екатеринбурге появился новый вид мошенничества - неизвестные предлагают доставить еду по стоимости ниже рыночной, после чего крадут личные данные горожан и оформляют кредиты. Предупредительное сообщение о новой схеме злоумышленников стали расклеивать по подъездам домов Октябрьского района.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, объявления на двери подъездов расклеивают квартальные и управляющие компании.

По его словам, мошенники просят для оформления заявки номер телефона, после чего код, пришедший в СМС. Получив личные данные жертвы, они распоряжаются ими по своему усмотрению. В частности - могут оформить на человека кредит.