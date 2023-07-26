Суд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО

Мосгорсуд отправил в СИЗО бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки.

Паршин будет находиться под арестом до 12 сентября, передает ТАСС.

Басманный суд ранее отправил его под домашний арест по делу о получении крупной взятки. На изменении меры пресечения наставило следствие и прокуратура.

Напомним, о задержании Паршина стало известно 13 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В Минцифры утверждают, что оказывают следствию все необходимое содействие. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Паршин был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн рублей. Деньги, по данным депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов.