В Тюменской области водитель "Ауди" устроил ДТП и скрылся, бросив машину
В Тюменской области разыскивают водителя "Ауди", предположительно, устроившего ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.
На 294 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень столкнулись "УАЗ" и "Ауди". От удара "УАЗ" перевернулся. Пострадали два человека.
По предварительным данным, водитель иномарки нарушил правила перестроения. С места ДТП он скрылся, бросив автомобиль. Сейчас его разыскивает полиция.
Обстоятельства ДТП выясняются.