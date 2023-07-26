В Тюменской области водитель "Ауди" устроил ДТП и скрылся, бросив машину

В Тюменской области разыскивают водителя "Ауди", предположительно, устроившего ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

На 294 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень столкнулись "УАЗ" и "Ауди". От удара "УАЗ" перевернулся. Пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель иномарки нарушил правила перестроения. С места ДТП он скрылся, бросив автомобиль. Сейчас его разыскивает полиция.

Обстоятельства ДТП выясняются.