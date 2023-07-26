Число участников саммита "Россия – Африка" сократилось из-за давления Запада – Песков

В Кремле прокомментировали сокращение числа участников саммита "Россия – Африка". По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это произошло "как из-за графика некоторых лидеров, так и из-за давления Запада".

"Неприкрытое и наглое давление США, Франции и ряда других стран на африканские государства не помешает успешному проведению саммита", - уверен Песков.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила на саммит всех глав африканских государств, но приехать согласились только 17 из 55.