Уральский завод "Фарфор Сысерти" выходит на маркетплейсы

Уральский завод "Фарфор Сысерти" открыл продажи через маркетплейс Ozon. Сейчас в планах предприятия выйти и на другие известные маркетплейсы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на площадке представлено более 20 товаров завода. Самыми популярными изделиями оказались скульптуры безымянного кота и кошки Маши, а также чайная пара "Зимний день".

В ближайшее время линейку товаров планируется расширить до 30 наименований. По словам гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Андрея Мисюры, наибольшей популярностью фарфоровые изделия пользуются у покупателей из Краснодара, Москвы и Московской области, Новосибирска и городов Урала. В планах также представить продукцию на других маркетплейсах – Wildberries и Aliexpress.

Как добавили в департаменте, кроме онлайн-направления предприятие работает над увеличением заказов и в розничной торговле.

Напомним, в прошлом году "Фарфор Сысерти" впервые за много лет провел ребрендинг. В 2018 году завод сумел избежать банкротства.