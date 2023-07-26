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Фото: Накануне.RU

Уральский завод "Фарфор Сысерти" выходит на маркетплейсы

Уральский завод "Фарфор Сысерти" открыл продажи через маркетплейс Ozon. Сейчас в планах предприятия выйти и на другие известные маркетплейсы.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на площадке представлено более 20 товаров завода. Самыми популярными изделиями оказались скульптуры безымянного кота и кошки Маши, а также чайная пара "Зимний день".

В ближайшее время линейку товаров планируется расширить до 30 наименований. По словам гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Андрея Мисюры, наибольшей популярностью фарфоровые изделия пользуются у покупателей из Краснодара, Москвы и Московской области, Новосибирска и городов Урала. В планах также представить продукцию на других маркетплейсах – Wildberries и Aliexpress.

Как добавили в департаменте, кроме онлайн-направления предприятие работает над увеличением заказов и в розничной торговле.

Напомним, в прошлом году "Фарфор Сысерти" впервые за много лет провел ребрендинг. В 2018 году завод сумел избежать банкротства.

Теги: Фарфор Сысерти, завод, маркетплейсы, продажи


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