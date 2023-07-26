26 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Приставы смогут взыскивать долги цифровыми рублями

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ будет иметь возможность накладывать взыскания на деньги граждан и юридических лиц в форме цифровых рублей, а граждане – погашать долги средствами с цифровых кошельков.

Директор службы Дмитрий Аристов после круглого стола об актуальных проблемах исполнительного производства в рамках второго саммита "Россия - Африка" к сказанному выше добавил, что ФССП принимала активное участие в разработке закона о введении цифрового рубля, пишет ТАСС.

24 июля президент России Владимир Путин подписал пакет законов о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы, при помощи которой можно будет совершать операции с новым денежным форматом. Как следует из документа, речь идет о дополнительной форме национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег – наличной и безналичной.

Теги: Цифровой рубль, долг, ФССП


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