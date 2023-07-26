26 Июля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила депутатам не позориться

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила депутатам, политикам и другим публичным фигурам не позориться и не комментировать фейки, распространяемые в соцсетях и Telegram-каналах, а для проверки информации сверяться с первоисточником.

"Я хотела бы обратиться с большой просьбой к политикам, депутатам, публичным людям, которые задействованы в избирательной кампании: чтобы не попасть в неловкое положение перед своими избирателями, советую не руководствоваться информацией сомнительных телеграм-каналов и сверяться с первоисточником до того, как выносить в публичную плоскость свое возмущение", - сказала Памфилова.

В качестве примера она привела комментарий депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева. Он назвал требования к определению мест для наблюдателей и представителей СМИ на избирательном участке "сверхабсурдными" – якобы там вводится запрет на перемещение наблюдателей по участку. "Мы направили ему текст постановления с разъяснениями. Конечно, никаких запретов там нет. Заодно предлагаю ознакомиться с документом всем желающим", - заявила Памфилова.

Теги: элла памфилова, цик, фейки, комментарий, депутаты


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