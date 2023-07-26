В Ингушетии запретят заключать брак без анализа на ВИЧ и употребление наркотиков

Руководство Ингушетии пытается воплотить практику регистрации браков только при предъявлении женихом и невестой справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотиков в крови. Инициативу уже одобрил глава республики Махмуд –Али Калиматов.

"У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. <...> Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. <...> Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе", - объяснил Калиматов.

Известно, что такая практика применяется в Чечне.

Пока неизвестно мнение юристов о соответствии таких ограничений Конституции России и Семейному кодексу.