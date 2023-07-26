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Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Защита основателя Group-IB намерена обратиться к президенту по поводу приговора

Защита основателя компании Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова, получившего 14 лет по делу о госизмене, намерена обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что до сих пор неизвестно, в чем конкретно обвиняли Илью - материалы следствия остаются засекреченными.

Незадолго до заседания суда в Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо, где он назвал обвинительный приговор одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.

Сачков был задержан в сентябре 2021 года. Через своих адвокатов он сообщил, что обвинение не связано с деятельностью его компании по кибербезопасности Group-IB.

После задержания Сачкова его мать обратилась с открытым письмом к президенту России, в своем обращении она просила о честном и справедливом расследовании. Также она просила огласить, в чем обвиняют ее сына.

Источники РБК сообщали, что задержание Сачкова могло быть связан с делом о госизмене пятилетней давности, по которому он проходил свидетелем. Тогда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

Другие источники связывали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку. Была версия, что дело против бизнесмена возбудили после передачи США данных о причастности российских хакеров к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

Теги: Group-IB, Илья Сачков, приговор, президент РФ


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