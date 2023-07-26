В Челябинской области проверят птицефабрику после обнаружения в почве кишечных бактерий

В Челябинской области на земельных участках вблизи поселка Тимирязевский в Чебаркульском районе в почве выявлено превышение санитарно-паразитологических показателей.

Пробы почвы были взяты после жалоб жителей поселка и ближайших деревень на местную птицефабрику. Жители жаловались на полчища мух и зловонный запах с полей, куда вывозится куриный помет.

"По результатам лабораторных исследований в пробах почвы выявлено превышение санитарно-паразитологических показателей, обнаружены общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе энтерококки (фекальные)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Ведомство запросило разрешение у прокуратуры на проведение контрольно-надзорного мероприятия в отношении птицефабрики.