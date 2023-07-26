Командир штурмового отряда тюменского подразделения "Сибирь" награжден государственной наградой

Командир штурмового отряда тюменского подразделения "Сибирь" награжден государственной наградой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Военнослужащий с позывным "Дед" удостоен медали "За отвагу". В мае его штурмовой отряд блестяще выполнил боевые задачи под Артемовском. Непосредственно перед убытием на передовую боец был в отпуске в Тюмени, здесь же для его отряда собрали дополнительное оборудование - подавители беспилотников, коллиматорные прицелы, тепловизионные монокуляры, каски, бронежилеты.

Специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко отметил, что командир "Дед" очень грамотно относится к экипировке своих бойцов, к сохранению их жизни и здоровья.

"Мы всегда помогаем и поддерживаем таких командиров. Государство высоко оценило его службу, он особым порядком был награжден за инициативу, командование, успехи", - подчеркнул Николай Савченко.

В штурмовой отряд тюменского подразделения "Сибирь" периодически передается дополнительное оборудование, оно активно используется в зоне специальной военной операции.

Напомним, 20 мая Артемовск был взят. Российским военным удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета".