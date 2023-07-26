В Архангельской области на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел на Северной Двине в Архангельской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, выявлено значительное нефтяное пятно размером 0,5 на 4 км.

Нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна "Касимов", принадлежащего АО "Бункерная компания". Специалисты устанавливают точный объем загрязнения. Берутся пробы, чтобы рассчитать ущерб природе, добавила Радионова.

Ранее утечка нефтепродуктов с танкера произошла на реке Лене в Усть-Куте Иркутской области. На месте установили три ряда бонового заграждения, для очистки акватории применили сорбент.