26 Июля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Югре следователи заинтересовались детским садиком, в котором ребенок сломал ключицу

Следственный комитет Югры начал проверку из-за перелома ключицы девочки в детском саду №80 "Светлячок", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Работники учреждения не уведомили о произошедшем родителя.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка. Действиям работников дошкольного образовательного учреждения будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: светлячок, детский сад, служебная проверка


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Ранее 26.07.2023 08:23 Мск В Нижневартовске ребенок сломал ключицу в детском саду

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