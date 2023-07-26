В Югре следователи заинтересовались детским садиком, в котором ребенок сломал ключицу

По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка. Действиям работников дошкольного образовательного учреждения будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Работники учреждения не уведомили о произошедшем родителя.

Следственный комитет Югры начал проверку из-за перелома ключицы девочки в детском саду №80 "Светлячок", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



