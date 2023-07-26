Суд в Челябинске оставил под арестом одного из обвиняемых в убийстве подростка

Челябинский областной суд оставил под арестом 18-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве подростка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. В СИЗО обвиняемый пробудет до 10 сентября.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. По уголовному делу задержаны семь человек. Все они являются уроженцами Таджикистана. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался.