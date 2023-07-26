Госдума запретила взымать комиссии за переводы физлица между счетами в разных банках

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о банковской деятельности, которые запрещают взимание комиссий с граждан при переводах на их счета в другие банки. Лимит бесплатных переводов составит 30 млн руб. в месяц. Речь идет о физлицах. В рамках упомянутой суммы банки не смогут ограничивать сумму и количество переводов.