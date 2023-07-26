В Екатеринбурге налоговая служба требует с церкви 38 копеек через суд

В Екатеринбурге инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району города подала иск к евангельской церкви. Сумма требований налоговиков может удивить.

Информация об иске появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Заявление было подано на этой неделе, 24 июля. Ответчиком выступает местная церковь христиан веры евангельской "Церковь большого города".

Как уточняется в картотеке, речь идет о взыскании обязательных платежей и санкций. Примечательно, что сумма исковых требований составляет всего 38 копеек. Опечатка это, или налоговая служба в действительности указала такую сумму, неизвестно.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена.